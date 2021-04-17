Український нападник оформив дубль у грі чемпіонату Білорусі

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Український нападник ФК "Іслочь" Дмитро Юсов став одним із головних героїв поєдинку 5-го туру чемпіонату Білорусі, передає УНН з посиланням на сайт змагань.

Деталі

Український нападник "Іслочі" Дмитро Юсов взяв активну участь в перемозі своєї команди над "Супутником" – 5:1. Йому вдалося двічі відзначитися у ворожій рамці воріт.

Також в матчі взяв участь ще один українець – 21-річний Юрій Козиренко, який на 53-й хвилині зустрічі змінив Ануфрієва.

Примітно, що лідер першості солігорський "Шахтар" під орудою українця Романа Григорчука, 17 квітня зіграє у себе вдома зі "Славією".

Довідка

Юсов з 2012 по 2016 роки виступав за запорізький "Металург" в еліті українського футболу і відіграв 45 поєдинків.

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