Украинский молодой футболист попал в число наиболее перспективных в мире
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Авторитетное британское издание "The Guardian" составило письмо из 60-ти самых способных футболистов мира 2004 года рождения, передает УНН со ссылкой на сайт СК "Днепр-1".
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Журналисты не составляли рейтинг, а расположили игроков за названиями их стран в алфавитном порядке. В топ-таланты всего мира попал и хавбек "Днепра-1" Егор Ярмолюк. Его охарактеризовали следующим образом:
“Ярмолюка часто сравнивают с его соотечественником Андреем Ярмоленко, и не только через одинаковое имя. Как и игрок национальной сборной Украины, 17-летний талант очень сильный и мощный с мячом, а также может играть на фланге. Впрочем, этот молодой проспект может предложить значительно больше. Он является трудоспособным, неутомимым полузащитником, которому можно доверять вести игру с его великолепным видением и непревзойденным футбольным мозгом. Так же хорош он и в игре без мяча”, — сказано о Довбюка.
Также отмечали факт его дебюта в молодежной сборной Украины и его статус самого молодого игрока, вышедшего на поле в матче УПЛ (16 лет 140 дней).
Дополнение
Всего в классе 2021 года наибольшее представительство в Бразилии и Испании — по 4 футболиста. В частности, от испанцев вошел в список Гави, уже успевший дебютировать за национальную команду.