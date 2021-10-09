Український молодий футболіст потрапив до числа найбільш перспективних в світі

Цитата

Журналісти не складали рейтинг, а розташували гравців за назвами їхніх країн в алфавітному порядку. До топ-талантів усього світу потрапив і хавбек “Дніпра-1” Єгор Ярмолюк. Його охарактеризували наступним чином:

“Ярмолюка часто порівнюють з його співвітчизником Андрієм Ярмоленком, і не лише через однакове ім’я. Як і гравець національної збірної України, 17-річний талант дуже сильний та потужний з м’ячем, а також може грати на фланзі. Утім, цей молодий проспект може запропонувати значно більше. Він є працездатним, невтомним півзахисником, якому можна довіряти вести гру з його чудовим баченням та неперевершеним футбольним мозком. Так само добрий він і у грі без м’яча”, — сказано про Довбюка.

Також відзначали факт його дебюту в молодіжній збірній України та його статус наймолодшого гравця, що вийшов на поле в матчі УПЛ (16 років 140 днів).

Доповнення

Загалом у класі 2021 року найбільше представництво у Бразилії та Іспанії — по 4 футболісти. Зокрема, від іспанців увійшов у список Гаві, що уже встиг дебютувати за національну команду.