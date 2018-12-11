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Украинский гроссмейстер завоевал звание победителя турнира в Италии

Киев • УНН

 • 8274 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Международный гроссмейстер Юрий Солодовниченко из Херсона стал победителем турнира "International Chess Festival Roma Città Aperta", финишировавший в Италии, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".

Украинский гроссмейстер завоевал звание победителя турнира в Италии

Наш земляк набрал 7 очков (+5=4-0), разделив 1-3 места и стал первым по коэффициенту. На пьедестал также попал немец Виталий Кунин и белорус Никита Майоров.

Отметим, что в турнире принимали участие 76 шахматистов.

Как сообщало агентство УНН, Солодовниченко также побеждал на турнире в Португалии вместе с другим украинским соотечественником.

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