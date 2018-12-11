Украинский гроссмейстер завоевал звание победителя турнира в Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Международный гроссмейстер Юрий Солодовниченко из Херсона стал победителем турнира "International Chess Festival Roma Città Aperta", финишировавший в Италии, сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Украинские шахматы".
Наш земляк набрал 7 очков (+5=4-0), разделив 1-3 места и стал первым по коэффициенту. На пьедестал также попал немец Виталий Кунин и белорус Никита Майоров.
Отметим, что в турнире принимали участие 76 шахматистов.
Как сообщало агентство УНН, Солодовниченко также побеждал на турнире в Португалии вместе с другим украинским соотечественником.