Українські шахісти вибороли перші місця на турнірі в Португалії

Херсонський і вінницький гросмейстери Юрій Солодовниченко і Сергій Федорчук посіли 1 і 2 місця відповідно на турнірі “Guimarães Chess Open-2018”.

Солодовниченко з 6,5 очками зайняв перший рядок, а Федорчук заробив 6 балів і за додатковими показниками випередив іспанця Антоніо Пазоса, який замкнув трійку призерів.

Додамо, що у турнірі взяли участь 137 спортсменів.