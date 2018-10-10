Українські шахісти вибороли перші місця на турнірі в Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Вдалий виступ продемонстрували українські шахісти на змаганнях у Гімарайнші (Португалія), інформує УНН із посиланням на спільноту “Українські шахи”.
Херсонський і вінницький гросмейстери Юрій Солодовниченко і Сергій Федорчук посіли 1 і 2 місця відповідно на турнірі “Guimarães Chess Open-2018”.
Солодовниченко з 6,5 очками зайняв перший рядок, а Федорчук заробив 6 балів і за додатковими показниками випередив іспанця Антоніо Пазоса, який замкнув трійку призерів.
Додамо, що у турнірі взяли участь 137 спортсменів.