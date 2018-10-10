Украинские шахматисты завоевали первые места на турнире в Португалии

Херсонский и винницкий гроссмейстеры Юрий Солодовниченко и Сергей Федорчук заняли 1 и 2 места соответственно на турнире “Guimarães Chess Open-2018”.

Солодовниченко с 6,5 очками занял первую строчку, а Федорчук заработал 6 баллов и по дополнительным показателям опередил испанца Антонио Пазоса, который замкнул тройку призеров.

Добавим, что в турнире приняли участие 137 спортсменов.