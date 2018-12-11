Український гросмейстер виборов звання переможця турніру в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Міжнародний гросмейстер Юрій Солодовниченко з Херсона став переможцем турніру "International Chess Festival Roma Città Aperta", що фінішував у Італії, повідомляє УНН з посиланням на спільноту "Українські шахи".
Наш земляк набрав 7 очок (+5=4-0), поділив 1-3 місця і став першим за коефіцієнтом. На п'єдестал також потрапив німець Віталій Кунін і білорус Микита Майоров.
Відзначимо, що у турнірі брали участь 76 шахістів.
Як повідомляло агентство УНН, Солодовниченко також перемагав на турнірі в Португалії разом із іншим українським співвітчизником.