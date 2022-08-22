Украинский гимнаст Илья Ковтун стал вице-чемпионом на чемпионате Европы 2022

Детали

Ковтун успешно выполнил сложную программу на параллельных брусьях и с отметкой 15.333 финишировал вторым. Это его первое “серебро“ в кар’ере на взрослых Евро.

В 2022 году Ковтун выиграл зачет Кубка мира в упражнениях на параллельных брусьях. Он стал единственным гимнастом, который в этом сезоне Кубка мира был непобедим на одном снаряде.

Мультиспортивный чемпионат Европы. Спортивная гимнастика. Параллельные брусья. Мужчины:

1. Джо Фрейзер (Великобритания) – 15,333 балла

2. Илья Ковтун (Украина) – 15,333 балла

3. Джарни Реджини-Моран (Великобритания) – 14 балла

Напомним

Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту.