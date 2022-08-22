Український гімнаст Ілля Ковтун став віце-чемпіоном на чемпіонаті Європи 2022
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. 19-річний український гімнаст Ілля Ковтун став віце-чемпіоном Мультиспортивного чемпіонату Європи-2022, що проходить у Мюнхені. Про це повідомляє УНН.
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Ковтун успішно виконав складну програму на паралельних брусах та з оцінкою 15.333 фінішував другим. Це його перше “срібло“ в кар’єрі на дорослих Євро.
У 2022 році Ковтун виграв залік Кубка світу у вправах на паралельних брусах. Він став єдиним гімнастом, який у цьому сезоні Кубка світу був непереможним на одному снаряді.
Мультиспортивний чемпіонат Європи. Спортивна гімнастика. Паралельні бруси. Чоловіки:
1. Джо Фрейзер (Великобританія) – 15,333 бала
2. Ілля Ковтун (Україна) – 15,333 бала
3. Джарні Реджині-Моран (Велика Британія) – 14,866 бала
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