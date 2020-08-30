Украинский футболист забил победный гол за клуб Реброва
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В третьем туре чемпионата Венгрии по футболу "Ференцварош" полузащитника сборной Украины Игоря Харатина на чужом поле встречался с "Залаэгерсег", передает УНН со ссылкой на УАФ.
Украинский футболист вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом, который помог его команде, которую тренирует Сергей Ребров, победить со счетом 2:1. Оба коллектива заканчивали игру во меньшинстве. Красную карточку на 31 минуте у победителей получил Ботка, у хозяев в дополнительное время - Лесяк.
Набрав четыре очка, "Ференцварош" занимают пока пятую строчку в турнирной таблице.
Отметим, что в этом сезоне Харатин провел за "Ференцварош" четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.