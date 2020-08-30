Украинский футболист забил победный гол за клуб Реброва

Украинский футболист вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом, который помог его команде, которую тренирует Сергей Ребров, победить со счетом 2:1. Оба коллектива заканчивали игру во меньшинстве. Красную карточку на 31 минуте у победителей получил Ботка, у хозяев в дополнительное время - Лесяк.

Набрав четыре очка, "Ференцварош" занимают пока пятую строчку в турнирной таблице.

Отметим, что в этом сезоне Харатин провел за "Ференцварош" четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.