Український футболіст забив переможний гол за клуб Реброва
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У третьому турі чемпіонату Угорщини з футболу "Ференцварош" півзахисника національної збірної України Ігоря Харатіна на чужому полі зустрічався із "Залаегерсегом", передає УНН з посиланням на УАФ.
Український футболіст вийшов у стартовому складі та відзначився забитим м’ячем, який допоміг його команді, яку тренує Сергій Ребров, перемогти з рахунком 2:1. Обидва колективи закінчували гру у меншості. Червону картку на 31 хвилині у переможців отримав Ботка, у господарів в додатковий час — Лесяк.
Набравши чотири очки, “Ференцварош” посідають поки що п’яту сходинку в турнірній таблиці.
Відзначимо, що в цьому сезоні Харатін провів за “Ференцварош” чотири матчі, в яких забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.