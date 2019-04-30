Украинский футболист претендует на звание лучшего игрока чемпионата Бельгии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. Полузащитник сборной Украины и "Генка" Руслан Малиновский оказался среди трех претендентов на победу в номинации "игрок года". Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт лиги Jupiler Pro.
"В течение апреля игроки Jupiler Pro League и Proximus League имели возможность голосовать в различных категориях. Это голосование теперь закрыто", - говорится в сообщении пресс-службы лиги.
Так, сообщается, что главный приз будет присужден 6 мая и за него поборются игроки "Генка" Руслан Малиновский и Алехандро Посуэло и Ханс Ванаку с "Брюгге".
Добавим, что сейчас в борьбе за чемпионство "Генк" опережает "Брюгге" на шесть очков за четыре тура до окончания чемпионата.
В нынешнем сезоне на счету Малиновского 15 голов и 15 ассистов в 48 матчах за Генк во всех турнирах.
Добавим, что еще один украинец - Александр Зинченко с "Манчестер Сити" является претендентом на звание "лучший защитник Кубка Англии".