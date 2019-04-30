Український футболіст претендує на звання найкращого гравця чемпіонату Бельгії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Півзахисник збірної України та “Генка” Руслан Малиновський опинився серед трьох претендентів на перемогу в номінації “гравець року”. Про це повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт ліги Jupiler Pro.
“Протягом квітня гравці Jupiler Pro League та Proximus League мали можливість голосувати в різних категоріях. Це голосування тепер закрито”, — йдеться в повідомленні прес-служби ліги.
Так, повідомляється, що головний приз буде присуджений 6 травня й за нього поборються гравці “Генка” Руслан Малиновський й Алехандро Посуело та Ханс Ванаку із “Брюгге”.
Додамо, що наразі в боротьбі за чемпіонство “Генк” випереджає “Брюгге” на шість очок за чотири тури до закінчення чемпіонату.
У нинішньому сезоні на рахунку Малиновського 15 голів і 15 ассистів в 48 матчах за Генк у всіх турнірах.
Додамо, що ще один українець — Олександр Зінченко з “Манчестер Сіті” є претендентом на звання “найкращий захисник кубка Англії”.