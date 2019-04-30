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Зінченка номінували на звання кращого оборонця Кубку Англії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Футболіст української збірної Олександр Зінченко потрапив до списку претендентів на звання "найкращий захисник Кубку Англії" за підсумками сезону 2018/19, повідомляє УНН з посиланням на Футбольну Асоціацію Англії.

Футбольна Асоціація Англія за допомогою Youtube-каналу склала нарізку моментів з вісьмома претендентами на нагороду до числа яких увійшов Зінченко.

Також на нагороду претендують Міккі Деметріу ("Ньюпорт"), Ешлі Янг ("Манчестер Юнайтед"), Меттью Кларк ("Портсмут"), Скотт Данн ("Крістал Пелас"), Мюррей Уоллас ("Міллуолл"), Метт Доерті ("Вулверхемптон"), Мігель Брітос ("Вотфорд") і Шейн Даффі ("Брайтон").

Зазначимо, на рахунку Зінченко в рамках нинішнього Кубка Англії провів 3 матчі, в яких він віддав 177 передач з точністю 92 відсотки і зумів створити для партнерів 5 моментів.

Також додамо, фінал Кубку пройде 18 травня, де зійдуться "Манчестер Сіті" та "Вотфорд".

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