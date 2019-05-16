Украинский форвард оформил дубль в испанской Сегунде
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Украинский форвард “Альбасете” Роман Зозуля забил два мяча и отдал голевую передачу в поединке испанского чемпионата по футболу Сегунды против одного из аутсайдеров “Райо Махадаонда”, передает УНН.
Сначала наш земляк отдал голевой пас на Манажа, а через минуту эффектно замкнул верховой навес партнера, удвоив результат. На 30 минуте Зозуля выиграл борьбу после подачи с углового и второй раз за матч забил гол головой. В итоге “Альбасете” победил 3:2.
Отметим, что “Альбасете” за четыре тура до финиша чемпионата занимает третье место с 68 очками в турнирной таблице Сегунды. На три очка они отстают от второго места “Гранады”, что дает право автоматически подняться в Примеру. Именно в следующем туре “Альбасете” сойдется с “Гранадой”.
Заметим, что всего в нынешнем сезоне на счету 29-летнего нападающего 10 голов и 2 ассиста в 33 матчах.