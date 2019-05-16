Український форвард оформив дубль в іспанській Сегунді

Спочатку наш земляк віддав гольовий пас на Манажа, а через хвилину ефектно замкнув верховий навіс партнера, подвоївши результат. На 30 хвилині Зозуля виграв боротьбу після подачі з кутового і вдруге за матч забив гол головою. У підсумку “Альбасете” переміг 3:2.

Відзначимо, що “Альбасете” за чотири тури до фінішу чемпіонату посідає третю сходинку із 68 очками в турнірній таблиці Сегунди. На три очки вони відстають від другого місця “Гранади”, що дає право автоматично піднятися до Прімери. Саме в наступному турі “Альбасете” зійдеться із “Гранадою”.

Зауважимо, що всього в нинішньому сезоні на рахунку 29-річного нападника 10 голів і 2 ассисти в 33 матчах.