Український форвард оформив дубль в іспанській Сегунді
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Український форвард “Альбасете” Роман Зозуля забив два м’ячі і віддав гольову передачу в поєдинку іспанського чемпіонату з футболу Сегунди проти одного із аутсайдерів “Райо Махадаонда”, передає УНН.
Спочатку наш земляк віддав гольовий пас на Манажа, а через хвилину ефектно замкнув верховий навіс партнера, подвоївши результат. На 30 хвилині Зозуля виграв боротьбу після подачі з кутового і вдруге за матч забив гол головою. У підсумку “Альбасете” переміг 3:2.
Відзначимо, що “Альбасете” за чотири тури до фінішу чемпіонату посідає третю сходинку із 68 очками в турнірній таблиці Сегунди. На три очки вони відстають від другого місця “Гранади”, що дає право автоматично піднятися до Прімери. Саме в наступному турі “Альбасете” зійдеться із “Гранадою”.
Зауважимо, що всього в нинішньому сезоні на рахунку 29-річного нападника 10 голів і 2 ассисти в 33 матчах.