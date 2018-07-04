Украинский фильм "Панорама" победил на кинофестивале в Карловых Варах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинский документальный фильм "Панорама" одержал победу в индустриальной программе "Docs in Progress" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.
"Победителем конкурса стал проект украинского документального фильма "Панорама", реализуемой международной командой при поддержке Госкино Украины. Создатели фильма получили денежную награду в размере 5000 евро", - говорится в сообщении.
Режиссером и автором сценария "Панорамы" является Юрий Шилов.
Напомним, украинский фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival. Более половины программы состояло из фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Как сообщал УНН, на Закарпатье, в Синевирской Поляне, начались съемки фильма "Захар Беркут". В съемках фильма примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.