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9 марта, 17:47 • 93196 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 134938 просмотра

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8 марта, 10:25 • 141630 просмотра

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Украинский фильм "Панорама" победил на кинофестивале в Карловых Варах

Украинский фильм "Панорама" победил на кинофестивале в Карловых Варах

Киев  •  УНН

 • 40642 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинский документальный фильм "Панорама" одержал победу в индустриальной программе "Docs in Progress" 53-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Госкино.

"Победителем конкурса стал проект украинского документального фильма "Панорама", реализуемой международной командой при поддержке Госкино Украины. Создатели фильма получили денежную награду в размере 5000 евро", - говорится в сообщении.

Режиссером и автором сценария "Панорамы" является Юрий Шилов.

Напомним, украинский фильм "Сломя голову" режиссера Марины Степанской стал победителем кинофестиваля Bobritsa Film Festival. Более половины программы состояло из фильмов, созданных при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как сообщал УНН, на Закарпатье, в Синевирской Поляне, начались съемки фильма "Захар Беркут". В съемках фильма примет участие большая международная актерская команда из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии.

Украинские Национальные Новости

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