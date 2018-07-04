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Український фільм "Панорама" переміг на кінофестивалі в Карлових Варах

Український фільм "Панорама" переміг на кінофестивалі в Карлових Варах

Київ • УНН

 • 40642 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Український документальний фільм “Панорама” здобув перемогу в індустріальній програмі “Docs in Progress” 53-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Держкіно.

“Переможцем конкурсу став проект української документальної стрічки „Панорама“, що реалізовується міжнародною командою за підтримки Держкіно України. Творці фільму здобули грошову нагороду розміром 5 тисяч євро”, — йдеться у повідомленні.

Режисером та автором сценарію “Панорами” є Юрій Шилов.

Нагадаємо, український фільм “Стрімголов” режисера Марини Степанської став переможцем кінофестивалю Bobritsa Film Festival. Більш ніж половина програми складалася з фільмів, створених за підтримки Державного агентства України з питань кіно. 

Як повідомляв УНН, на Закарпатті, в Синевирській Поляні, розпочалися зйомки фільму “Захар Беркут”. У зйомках фільму візьме участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

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