Украинский фигурист завоевал медаль на международных соревнованиях в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. Еще одна награда международного турнира в Стамбуле по фигурному катанию — “Bosphorus Cup-2018”, получила украинскую “прописку”, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.
В мужском одиночном катании на вторую ступень пьедестала поднялся Иван Шмуратко. 16-летний фигурист, выступавший во взрослой категории, показал высокий итоговый результат — 208,65 баллов. В короткой программе Шмуратко, чисто выполнив тройной аксель и каскад тройной лутц + тройной тулуп, был вторым (73,18), уступив только ученику Этери Тутберидзе грузину Морису Квителашвили. Однако в произвольной украинец, хорошо прыгнув сольные тройные, не справился с двумя каскадами и его обошел турецкий спортсмен Базар Октар. Шмуратко с 135,47 баллами завершил программу третьим.
В общем зачете первую позицию сохранил за собой Морис Квителашвили — 220,73. Третье место в Базара Октара — 199,46.
Отмечено, что в спортивных танцах на льду Украинский юниорский дуэт София Лизогуб/Даниил Ефременко стал четвертым среди 12 пар-участниц.
Напомним, день назад победительницей “Bosphorus Cup-2018” в одиночном катании среди юниорок стала украинская фигуристка Анастасия Архипова.