Український фігурист виборов медаль на міжнародних змаганнях у Стамбулі

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ще одна нагорода міжнародного турніру у Стамбулі з фігурного катання — “Bosphorus Cup-2018”, отримала українську “прописку”, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію фігурного катання України.

У чоловічому одиночному катанні на другу сходинку п’єдесталу піднявся Іван Шмуратко. 16-річний фігурист, який виступав у дорослій категорії, показав високий підсумковий результат — 208,65 балів. У короткій програмі Шмуратко, чисто виконавши потрійний аксель та каскад потрійний лутц+потрійний тулуп, був другим (73,18), поступившись лише учневі Етері Тутберідзе грузину Морісу Квітелашвілі. Однак у довільній українець, добре стрибнувши сольні потрійні, не впорався з двома каскадами і його обійшов турецький спортсмен Базар Октар. Шмуратко з 135,47 балами завершив програму третім.

У загальному заліку першу позицію зберіг за собою Моріс Квітелашвілі — 220,73. Третє місце у Базара Октара — 199,46.

Зазначено, що у спортивних танцях на льоду український юніорський дует Софія Лизогуб/Данило Єфременко став четвертим серед 12 танцювальних пар-учасниць.

Нагадаємо, день тому переможницею “Bosphorus Cup-2018” в одиночному катанні серед юніорок стала українська фігуристка Анастасія Архіпова.

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