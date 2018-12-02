Український фігурист виборов медаль на міжнародних змаганнях у Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ще одна нагорода міжнародного турніру у Стамбулі з фігурного катання — “Bosphorus Cup-2018”, отримала українську “прописку”, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію фігурного катання України.
У чоловічому одиночному катанні на другу сходинку п’єдесталу піднявся Іван Шмуратко. 16-річний фігурист, який виступав у дорослій категорії, показав високий підсумковий результат — 208,65 балів. У короткій програмі Шмуратко, чисто виконавши потрійний аксель та каскад потрійний лутц+потрійний тулуп, був другим (73,18), поступившись лише учневі Етері Тутберідзе грузину Морісу Квітелашвілі. Однак у довільній українець, добре стрибнувши сольні потрійні, не впорався з двома каскадами і його обійшов турецький спортсмен Базар Октар. Шмуратко з 135,47 балами завершив програму третім.
У загальному заліку першу позицію зберіг за собою Моріс Квітелашвілі — 220,73. Третє місце у Базара Октара — 199,46.
Зазначено, що у спортивних танцях на льоду український юніорський дует Софія Лизогуб/Данило Єфременко став четвертим серед 12 танцювальних пар-учасниць.
Нагадаємо, день тому переможницею “Bosphorus Cup-2018” в одиночному катанні серед юніорок стала українська фігуристка Анастасія Архіпова.