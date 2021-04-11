Украинский экс-чемпион мира по боксу может возобновить профессиональную карьеру

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик сообщил, что может вернуться на профиринг, сообщает УНН со ссылкой на Instagram боксера.

Детали

Британец Джо Смит решением судей победил россиянина Максима Власова и завоевал титул WBO. На это в Instagram отреагировал Гвоздик, намекнув, что может провести бой со Смитом.

Цитата

“Кто-то обещал мне бой против победителя. Посмотрим”, — написал Гвоздик.

Дополнение

Бронзовый призер Олимпиады-2012 владел поясом чемпиона по версии WBC. В октябре 2019 года он уступил в объединительном поединке российском чемпиону IBF Артуру Бетербиеву. После поражения Гвоздик объявил о завершении спортивной карьеры. В его активе 18 поединков (17 побед и 1 поражение).

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