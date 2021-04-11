Український ексчемпіон світу з боксу може відновити професійну кар'єру

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик повідомив, що може повернутися в профіринг, повідомляє УНН з посиланням на Instagram боксера.

Деталі

Британець Джо Сміт рішенням суддів переміг росіянина Максима Власова і завоював титул WBO. На це в Instagram відреагував Гвоздик, натякнувши, що може провести бій із Смітом.

Цитата

“Хтось обіцяв мені бій проти переможця. Подивимося”, — написав Гвоздик.

Доповнення

Бронзовий призер Олімпіади-2012 володів поясом чемпіона за версією WBC. У жовтні 2019 року він поступився в об’єднавчому поєдинку російському чемпіону IBF Артуру Бетербієву. Після поразки Гвоздик оголосив про завершення спортивної кар’єри. В його активі 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка).

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