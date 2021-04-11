Український ексчемпіон світу з боксу може відновити професійну кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Колишній чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC українець Олександр Гвоздик повідомив, що може повернутися в профіринг, повідомляє УНН з посиланням на Instagram боксера.
Деталі
Британець Джо Сміт рішенням суддів переміг росіянина Максима Власова і завоював титул WBO. На це в Instagram відреагував Гвоздик, натякнувши, що може провести бій із Смітом.
Цитата
“Хтось обіцяв мені бій проти переможця. Подивимося”, — написав Гвоздик.
Доповнення
Бронзовий призер Олімпіади-2012 володів поясом чемпіона за версією WBC. У жовтні 2019 року він поступився в об’єднавчому поєдинку російському чемпіону IBF Артуру Бетербієву. Після поразки Гвоздик оголосив про завершення спортивної кар’єри. В його активі 18 поєдинків (17 перемог і 1 поразка).