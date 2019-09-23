Украинский дуэт завоевал медаль ЧЕ по стрельбе

Авторами серебряной медали стали Елена Костевич и Павел Коростылев. Украинские спортсмены показали второй результат в соревнованиях смешанных команд в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета на 25 м.

"Золото" досталось команде Германия-2 (Моника Карш, Кристиан Райтц), а "бронза" - Швеции (Жозефина Тернквист, Пер-Андерс Ландер).

Напомним, что Коростылев также становился чемпионом нынешних игр в упражнении МП-10.