Український дует виборов медаль ЧЄ зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Українські спортсмени вибороли нагороду чемпіонату Європи зі стрільби, що триває в італійській Болоньї, інформує УНН з посиланням на НОК України.
Авторами срібної медалі стали Олена Костевич і Павло Коростильов. Українські спортсмени показали другий результат у змаганнях змішаних команд в стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета на 25 м.
"Золото" дісталося команді Німеччина-2 (Моніка Карш, Крістіан Райтц), а "бронза" - Швеції (Жозефіна Тернквіст, Пер-Андерс Ландер).
Нагадаємо, що Коростильов також ставав чемпіоном нинішніх ігор у вправі МП-10.