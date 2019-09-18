Українець Коростильов став чемпіоном Європи зі стрільби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Стрілець Павло Коростильов приніс Україні чергову нагороду, ставши чемпіоном Європи зі стрільби у вправі МП-10 на першості, що триває в італійській Болоньї, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу НОК.
"Приємні новини з Болоньї, де триває першість континенту зі стрільби з малокаліберної зброї. У вправі МП-10 на першу сходинку п’єдесталу зійшов українець Павло Коростильов. Також на його рахунку срібло в команді разом з Володимиром Пастернаком і Максимом Городинцем", - повідомили у НОК.
Як відзначається, це вже третя медаль 22-річного львів’янина у Болоньї після золотого командного успіху у МП-6 разом з Віктором Банкіним і Олегом Омельчуком, а також срібла з Оксаною Ковальчук у стрільбі з дистанції 50 м в змаганнях змішаних команд, де до числа призерів потрапили одразу дві українські пари. Третє місце посіли більш досвідчені Олена Костевич з Омельчуком.
"За підсумками перших чотирьох днів змагань маємо вже дев’ять нагород: 2 золоті, 2 срібні і 5 бронзових", - зауважили у НОК.
Нагадаємо, Україна завоювала кілька ліцензій зі стрільби на Олімпійські ігри в Токіо.