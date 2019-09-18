Украинец Коростылев стал чемпионом Европы по стрельбе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Стрелец Павел Коростылев принес Украине очередную награду, став чемпионом Европы по стрельбе в упражнении МП-10 на первенстве, которое проходит в итальянской Болонье, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК.
"Приятные новости из Болоньи, где проходит первенство континента по стрельбе из малокалиберного оружия. В упражнении МП-10 на первую ступеньку пьедестала взошел украинец Павел Коростылев. Также на его счету серебро в команде вместе с Владимиром Пастернаком и Максимом Городинцем", - сообщили в НОК.
Как указано, это уже третья медаль 22-летнего львовянина в Болонье после золотого командного успеха в МП-6 вместе с Виктором Банкиным и Олегом Омельчуком, а также серебра с Оксаной Ковальчук в стрельбе с дистанции 50 м в соревнованиях смешанных команд, где в число призеров попали сразу две украинские пары. Третье место заняли более опытные Елена Костевич с Омельчуком.
"По итогам первых четырех дней соревнований у нас уже девять наград: 2 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых", - отметили в НОК.
Напомним, Украина завоевала несколько лицензий по стрельбе на Олимпийские игры в Токио.