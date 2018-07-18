Украинский дуэт победил на парном шахматном турнире в Чехии

Наши шахматисты Виктор Скляров и Даниил Шкуран стали победителями в парных шахматах на турнире “Czech Open 2018” в Пардубице.

С 7-ми противостояний украинцы выиграли 6 и один свели вничью. На второй позиции финишировали представители Индии в которых 5 побед и две ничьи. Тройку замкнули россияне — 4 победы, 1 ничья и 2 поражения.

Добавим, что на соревнованиях выступали 36 дуэтов.