Украинский дуэт победил на парном шахматном турнире в Чехии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Двум представителям Украины не было равных на представительном парном турнире по шахматам в Чехии, информирует УНН со ссылкой на сообщество “Украинская шахматы”.
Наши шахматисты Виктор Скляров и Даниил Шкуран стали победителями в парных шахматах на турнире “Czech Open 2018” в Пардубице.
С 7-ми противостояний украинцы выиграли 6 и один свели вничью. На второй позиции финишировали представители Индии в которых 5 побед и две ничьи. Тройку замкнули россияне — 4 победы, 1 ничья и 2 поражения.
Добавим, что на соревнованиях выступали 36 дуэтов.