Український дует тріумфував на парному шаховому турнірі в Чехії

Наші шахісти Віктор Скляров і Данило Шкуран стали переможцями в парних шахах на турнірі “Czech Open 2018” в Пардубіце.

Із 7-ми протистоянь українці виграли 6 і один звели внічию. На другій позиції фінішували представники Індії у яких 5 звитяг і дві нічиї. Трійку замкнули росіяни — 4 перемоги, 1 нічия та 2 поразки.

Додамо, що на змаганнях виступали 36 дуетів.