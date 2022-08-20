Украинский боксер Лапин одержал шестую победу в карьере в бою андеркарда Усик - Джошуа 2

Детали

Боксерский вечер в Джедди, посвященный чемпионскому бою Усик – Джошуа 2 начался еще 20 августа. В его программе было запланировано семь поединков, после чего главное событие вечера: Александр Усик защищает звание чемпиона мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF от Энтони Джошуа.

Стартовым боем в андеркарде Усик – Джошуа 2 стал поединок с участием другого украинского боксера. 25-летний украинец Даниэль Лапин (5-0) должен был выйти на ринг против словака Йозефа Юрка (9-6-1).

Лапин второй раз подряд проводил бой в андеркарде Усик – Джошуа. В сентябре 2021 года, когда украинец и британец впервые сражались за чемпионские пояса, Лапин проводил сражение против представителя Польши Павела Мартынюка, одолев его по решению судей.

Напомним

Бой Усик – Джошуа 2 состоится в ночь с субботы на воскресенье, 21 августа.