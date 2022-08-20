Український боксер Лапін здобув шосту перемогу у кар'єрі в бою андеркарду Усик - Джошуа 2
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Український боксер з Криму Даніель Лапін здобув шосту перемогу у кар'єрі в бою андеркарду Усик - Джошуа 2. Восьмираундовий бій закінчився перемогою українця. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне спорт.
Деталі
Боксерський вечір у Джедді, присвячений чемпіонському бою Усик - Джошуа 2 розпочався ще 20 серпня. У його програмі було заплановано сім поєдинків, після чого - головна подія вечора: Олександр Усик захищає звання чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF від Ентоні Джошуа.
Стартовим боєм у андеркарді Усик - Джошуа 2 став поєдинок за участі іншого українського боксера. 25-річний українець Даніель Лапін (5-0) мав вийти на ринг проти словака Йозефа Юрка (9-6-1).
Лапін вдруге поспіль проводив бій в андеркарді Усик - Джошуа. У вересні 2021 року, коли українець та британець вперше билися за чемпіонські пояси, Лапін проводив бій проти представника Польщі Павела Мартинюка, здолавши його за рішенням суддів.
Нагадаємо
Бій Усик - Джошуа 2 відбудеться у ніч з суботи на неділю, 21 серпня.