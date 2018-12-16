Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Чемпион мира WBA в легчайшем весе Артем Далакян (18-0, 13 КО) провел свою вторую защиту титула в бою против доминиканца Грегорио Леброна (21-5, 16 КО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на промоутерскую компанию “Union Boxing Promoution”.
Бой в столичном КВЦ “Парковый” продолжался до 5 раунда, в котором украинец трижды отправлял соперника на настил ринга и рефери остановил поединок.
Отмечается, что согласно правилам Ассоциации, если в раунде было три нокдауна, то объявляется победа техническим нокаутом.
Добавим, что титул чемпиона мира Далакян получил в начале 2018-го года.