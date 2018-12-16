Украинский боксер Далакян защитил титул чемпиона мира

Бой в столичном КВЦ “Парковый” продолжался до 5 раунда, в котором украинец трижды отправлял соперника на настил ринга и рефери остановил поединок.

Отмечается, что согласно правилам Ассоциации, если в раунде было три нокдауна, то объявляется победа техническим нокаутом.

Добавим, что титул чемпиона мира Далакян получил в начале 2018-го года.