Український боксер Далакян захистив титул чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Чемпіон світу WBA в найлегшій вазі Артем Далакян (18-0, 13 КО) провів свій другий захист титулу в бою проти домініканця Грегоріо Леброна (21-5, 16 КО). Про це інформує УНН з посиланням на промоутерську компанію “Union Boxing Promoution”.
Бій у столичному КВЦ “Парковий” тривав до 5 раунду, в якому українець тричі відправляв суперника на настил рингу і рефері зупинив поєдинок.
Зазначається, що згідно правил Асоціації, якщо в раунді було три нокдауни, то оголошується перемога технічним нокаутом.
Додамо, що титул чемпіона світу Далакян виборов на початку 2018-го року.