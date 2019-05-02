Украинский бодибилдер завоевал победу на турнире в Бразилии

“Невероятный рост спортивного мастерства у нашего земляка Олега Кривого. На моих глазах он вырос от первых любительских турниров в Украине, в топ-спортсмена среди профессионалов в IFBB, затратив относительно немного времени, а значит очень грамотно развивая свой потенциал. Очередной профессиональный турнир в Бразилии — снова победа и квалификация для участия в самом престижном турнире в мире бодибилдинга „Mr. Olimpia“ в категории до 212 фунтов”, — говорится в обращении Мацикура.

Также сообщается, что за 30 лет истории бодибилдинга в Украине на сцену соревнований “Mr. Olimpia” выходили только два украинца — Валентина Чепига (харьковчанка, в 2000 году победила на “Miss Olimpia”) и Олег Жур (одессит, занял 13 место на “Mr. Olimpia” в 2000 году).

Напомним, что ранее УНН сообщал о доработке сборной Украины на ЧЕ по бодибилдингу.