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Український бодібілдер завоював перемогу на турнірі в Бразилії

Український бодібілдер завоював перемогу на турнірі в Бразилії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Бодібілдер з Тернополя Олег Кривий виграв престижний професійний турнір у Бразилії. Про це написав на сторінці у Facebook колишній бодібілдер, а нині начальник управління фізичної культури і спорту Тернопільської облдержадміністрації Віктор Мацикур, передає УНН.

“Неймовірний ріст спортивної майстерності у нашого земляка Олега Кривого. На моїх очах він виріс від перших любительських турнірів в Україні, до топ-спортсмена серед професіоналів у IFBB, затративши відносно небагато часу, а значить дуже грамотно розвиваючи свій потенціал. Черговий професійний турнір у Бразилії — знову перемога і кваліфікація для участі у найпрестижнішому турнірі в світі бодібілдінгу „Mr. Olimpia“ в категорії до 212 фунтів”, — сказано у зверненні Мацикура.

Також повідомляється, що за 30 років історії бодібілдінгу в Україні на сцену змагань “Mr. Olimpia” виходили тільки два українця — Валентина Чепіга (харків’янка, у 2000 році перемогла на “Miss Olimpia”) та Олег Жур (одесит, зайняв 13 місце на “Mr. Olimpia” в 2000 році).

Нагадаємо, що раніше УНН повідомляв про доробок збірної України на ЧЄ з бодібілдингу.

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