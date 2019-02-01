Украинский биатлонист возглавил список лучших снайперов Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Уроженец Чернигова Артем Тищенко отличился интересным достижением по итогам шести этапов Кубка мира по биатлону, сообщает УНН со ссылкой на "UA: Биатлон".
Хороший ход по трассе не всегда обеспечивает биатлонистам место на подиуме. Точная стрельба не менее важна для успешного выступления. Украинец Артем Тищенко после 6 этапов Кубка мира сезона 2018/2019 занял самую высокую строчку в списке лучших снайперов.
Наш спортсмен имеет самый высокий показатель точности - 94,5 процента и оказался лучше австрийца Симона Эдера (93,2), француза Мартена Фуркада (92,8) и немца Арнда Пайфера (88,8).
Примечательно, что в сезоне 2017/2018 в топ-3 лучших снайперок вошла Валентина Семеренко. Относительный показатель точности стрельбы биатлонистки сборной Украины был 92.
Добавим также, на счету Тищенко в этом сезоне четыре личные гонки и четыре эстафеты - 77 место в общем зачете КМ.
Напомним, украинский биатлонист попал в двадцатку лучших масс-старта Кубка мира.