Український біатлоніст потрапив до двадцятки кращих мас-старту Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Гонкою мас-старт у чоловіків завершилася програма 6-го етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антхольці, інформує УНН з посиланням на сайт Міжнародного біатлонного союзу.
Двоє українців вели боротьбу за найвищі місця. Артем Прима мав по одному промаху на трьох з 4-х рубежів та дістався до фінішу 19-м – програш в 1 хвилину та 40 секунд. Дмитро Підручний мав на одну незакриту мішень більше (4) – 26 результат.
Золота нагорода в активі французького спортсмена Кантена Фійона Майе (0). На 14,3 с відстав під тріумфатора норвежець Бьо (2). Трійку замкнув німець Арнд Пайффер (0) +24,6 с.
Примітно, що наразі Кубок світу візьме паузу до 7 лютого, коли в канадському Кенморі почнеться сьомий етап.
Нагадаємо, Українська збірна завоювала нагороду на біатлонному Кубку IBU.