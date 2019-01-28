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Український біатлоніст потрапив до двадцятки кращих мас-старту Кубку світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Гонкою мас-старт у чоловіків завершилася програма 6-го етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антхольці, інформує УНН з посиланням на сайт Міжнародного біатлонного союзу.

Двоє українців вели боротьбу за найвищі місця. Артем Прима мав по одному промаху на трьох з 4-х рубежів та дістався до фінішу 19-м – програш в 1 хвилину та 40 секунд. Дмитро Підручний мав на одну незакриту мішень більше (4) – 26 результат.

Золота нагорода в активі французького спортсмена Кантена Фійона Майе (0). На 14,3 с відстав під тріумфатора норвежець Бьо (2). Трійку замкнув німець Арнд Пайффер (0) +24,6 с.

Примітно, що наразі Кубок світу візьме паузу до 7 лютого, коли в канадському Кенморі почнеться сьомий етап.

Нагадаємо, Українська збірна завоювала нагороду на біатлонному Кубку IBU.

Українські Національні Новини

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