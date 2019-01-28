Українська збірна завоювала нагороду на біатлонному Кубку IBU

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КИЇВ. 28 січня. УНН. На шостому етапі Кубка IBU в Швейцарія вперше на великих міжнародних змаганнях була випробувана новинка цього сезону - змішана естафета, в якій першими стартували чоловіки, а фінішувати довелося жінкам, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Дебютувати в новому форматі довелося учасникам одиночного міксту з біатлону. І вже перша гонка з подібною специфікою стала успішною для українського дуету.

Віталій Труш, заради підготовки до цієї естафеті пропустив вчорашню гонку переслідування, наочно продемонстрував ефективність такої підготовки і віддячив довіру тренерів двома дуже добротними етапами.

Марія Кручовій на завершальному етапі довелося непросто, оскільки за "бронзу" довелося змагатися з досвідченою полькою Магдаленою Гвіздон, а також норвежкою Теклою Брюн-Лі, яка виграла, до того ж чотири одиночних міксту на етапах Кубка IBU.

Але Кручова в вирішальний момент проявила дивовижну холоднокровність, і не тільки "відчепила" команди Польщі та Норвегії, але і скористалася помилкою на останньому рубежі своєї німецької тезки Марі Хайнріх і на останньому відрізку вийшла попереду на сім секунд. Але сил до цього витрачено було чимало.

Україна фінішувала третьою, заробивши черговий командний подіум на етапах Кубка IBU поточного сезону.

Зауважимо, що Кручова потрапила на перший подіум на міжнародних стартах у дорослій кар'єрі.

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