Украинский биатлонист попал в двадцатку лучших масс-старта Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Гонкой масс-старт у мужчин завершилась программа 6-го этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце, информирует УНН со ссылкой на сайт Международного биатлонного союза.
Двое украинцев вели борьбу за самые высокие места. Артем Прима имел по одному промаху на трех из 4-х рубежей и добрался до финиша 19-м - проигрыш в 1 минуту и 40 секунд. Дмитрий Подручный имел на одну незакрытую мишень больше (4) - 26 результат.
Золотая награда в активе французского спортсмена Кантена Фийон Майе (0). На 14,3 с отстал от триумфатора норвежец Бё (2). Тройку замкнул немец Арнд Пайффер (0) +24,6 с.
Примечательно, что сейчас Кубок мира возьмет паузу до 7 февраля, когда в канадском Кэнморе начнется седьмой этап.
Напомним, Украинская сборная завоевала награду на биатлонном Кубке IBU.