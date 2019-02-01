Український біатлоніст очолив список кращих снайперів Кубку світу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Уродженець Чернігова Артем Тищенко відзначився цікавим досягненням за підсумками шести етапів Кубку світу з біатлону, повідомляє УНН з посиланням на "UA:Біатлон".
Хороший хід по трасі не завжди забезпечує біатлоністам місця на подіумі. Точна стрільба не менш важлива для успішного виступу. Українець Артем Тищенко після 6 етапів Кубка світу сезону 2018/2019 зайняв найвищий рядок у списку найкращих снайперів.
Наш спортсмен має найвищий показник точності – 94,5 відсотки і є кращим за австрійця Сімона Едера (93,2), француза Мартена Фуркада (92,8) та німця Арнда Пайфера (88,8).
Примітно, що у сезоні 2017/2018 до топ-3 найкращих снайперок увійшла Валентина Семеренко. Відносний показник точності стрільби біатлоністки збірної України був 92.
Додамо також, на рахунку Тищенка цього сезону чотири особисті гонки та чотири естафети – 77 місце в загальному заліку КС.
Нагадаємо, український біатлоніст потрапив до двадцятки кращих мас-старту Кубку світу.