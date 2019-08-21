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Украинских моряков готовят к отправке на родину – СМИ

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КИЕВ. 21 августа. УНН. До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами. Вероятно, домой вернутся украинские моряки. Об этом пишет российский Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники, сообщает УНН.

Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена, пишет издание.

“По его (источника — ред.) словам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. Собеседник „Ъ“ в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля”, — пишет Коммерсантъ.

Обмен может состоятся уже до конца августа. Прежде всего речь идет об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе.

“Собеседник „Ъ“, знающий о ходе переговоров об обмене, рассказал, что в настоящее время две стороны согласовывают списки этих лиц. На уточняющий вопрос „Ъ“, идет ли речь обо всех задержанных в ходе керченского инцидента, он ответил утвердительно. При этом он допустил, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица.
Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, собеседник ответить затруднился”, — пишет издание.

В тоже время источник российского издания отказался уточнять, кого передаст украинская сторона.

“Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже”, — цитирует УНН сообщение обнародованное главой российского Центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым, которого связывают с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

УНН попытался получить комментарии нескольких заинтересованных лиц с украинской стороны, однако, они отказались от комментариев.

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