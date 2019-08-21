Українських моряків готують до відправки на батьківщину - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. До кінця серпня Росія і Україна можуть обмінятися затриманими та засудженими особами. Ймовірно, додому повернуться українські моряки. Про це пише російський Коммерсант з посиланням на власні джерела, повідомляє УНН.
Росія і Україна вийшли на фінальну стадію узгодження обміну, пише видання.
"За його (джерела - ред.) словами, списки для обміну зараз уточнюються. При цьому, за його даними, в Україну можуть повернутися не тільки затримані минулої осені в Керченській протоці українські моряки. Співрозмовник "Комерсант" в оточенні Президента України стверджує, що домовленість про обмін була досягнута після першої телефонної розмови президентів РФ і України, яка відбулася 11 липня", - пише Коммерсант.
Обмін може відбудуться вже до кінця серпня. Перш за все мова йде про українських моряків, затриманих в Керченській протоці.
"Співрозмовник "Комерсант", заявив що знає про хід переговорів про обмін, розповів, що в даний час дві сторони погоджують списки цих осіб. На уточнююче запитання "Комерсант", чи йде мова про всіх затриманих в ході керченського інциденту, він відповів ствердно. При цьому він допустив, що крім моряків Україні можуть бути передані і інші особи.
Чи розглядається питання передачі Києву засудженого режисера Олега Сенцова, засудженого в Росії до 20 років в'язниці за звинуваченням у тероризмі, співрозмовник відповісти не зміг", - пише видання.
У той же час джерело російського видання відмовився уточнювати, кого передасть українська сторона.
"Не здивуюся, якщо в найближчі тижні відбудеться обмін утримуваних осіб. І моряків теж", - цитує УНН повідомлення оприлюднене главою російського Центру політичної кон'юнктури Олексієм Чеснаковим, якого пов'язують з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.
УНН спробував отримати коментарі кількох зацікавлених осіб з українського боку, однак, вони відмовилися від коментарів.