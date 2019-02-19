Украинские сборные сыграют против РФ на ЧМ по баскетболу 3х3

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 59671 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 79988 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 129961 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 129971 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 129573 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124973 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 160565 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117819 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141420 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145272 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинские сборные сыграют против РФ на ЧМ по баскетболу 3х3

Украинские сборные сыграют против РФ на ЧМ по баскетболу 3х3

Киев  •  УНН

 • 8554 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку участников чемпионата мира по баскетболу 3х3 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.

От Украины в финальном турнире выступят мужская и женская сборные. Обе наши команды будут играть на групповом этапе против русских.

Мужская сборная Украины будет играть в группе B также против Эстонии, Монголии и одного из победителей квалификации. Женская сборная в группе D кроме России играть против Италии, Индонезии и одного из победителей квалификации.

Отмечается, что финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме 18-23 июня.

Как сообщал УНН, женская сборная Украины стала призером ЧМ по баскетболу 3х3 среди 23-летних.

Украинские Национальные Новости

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