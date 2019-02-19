Украинские сборные сыграют против РФ на ЧМ по баскетболу 3х3
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Международная федерация баскетбола (ФИБА) провела жеребьевку участников чемпионата мира по баскетболу 3х3 2019 года, сообщает УНН со ссылкой на ФБУ.
От Украины в финальном турнире выступят мужская и женская сборные. Обе наши команды будут играть на групповом этапе против русских.
Мужская сборная Украины будет играть в группе B также против Эстонии, Монголии и одного из победителей квалификации. Женская сборная в группе D кроме России играть против Италии, Индонезии и одного из победителей квалификации.
Отмечается, что финальный турнир чемпионата мира по баскетболу 3х3 будет проходить в Амстердаме 18-23 июня.
Как сообщал УНН, женская сборная Украины стала призером ЧМ по баскетболу 3х3 среди 23-летних.