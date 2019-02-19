Українські збірні зіграють проти РФ на ЧС з баскетболу 3х3
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) провела жеребкування учасників чемпіонату світу з баскетболу 3х3 2019 року, повідомляє УНН з посиланням на ФБУ.
Від України в фінальному турнірі виступатимуть чоловіча та жіноча збірні. Обидві наші команди гратимуть на груповому етапі проти росіян.
Чоловіча збірна України гратиме в групі B також проти Естонії, Монголії та одного з переможців кваліфікації. Жіноча збірна в групі D окрім Росії гратиме проти Італії, Індонезії та одного з переможців кваліфікації.
Зазначається, що фінальний турнір чемпіонату світу з баскетболу 3х3 проходитиме в Амстердамі 18-23 червня.
Як повідомляв УНН, жіноча збірна України стала призером ЧС з баскетболу 3х3 серед 23-річних.