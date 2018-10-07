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Жіноча збірна України серед 23-річних стала призером ЧС з баскетболу 3х3

Київ • УНН

 • 8257 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Жіноча збірна України U-23 здобула бронзові медалі чемпіонату світу з баскетболу 3х3, що проходив у китайському Сіані, інформує УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

На початку зустрічі із німкенями на майданчику йшла рівна боротьба. Та згодом перевага українок стала помітною. Дальні влучання допомогли відірватися від суперниць. Надалі швидкими результативними комбінаціями наші дівчата впевнено довели зустріч до перемоги – 18:14.

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Відзначимо, що українка Вікторія Кондусь стала найкращим результативним гравцем турніру, у сумі вона принесла своїй команді 58 очок у семи матчах. Олена Бойко замкнула четвірку кращих бомбардирів чемпіонату.

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