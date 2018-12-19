Украинские сборные объявили состав на третий этап Кубка мира по биатлону

Мужскую сборную Украины будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов. В состав женской команды заявлены Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.

Ранее старший тренер мужской сборной Юрай Санитра сообщил, что Виталий Кильчицкий временно отправится на Кубок IBU.

Как сообщал УНН, Пидгрушная не смогла финишировать на крайних гонки Кубка мира.