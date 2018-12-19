Украинские сборные объявили состав на третий этап Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Уже завтра в Нове-Место в Чехии стартует третий этап Кубка мира по биатлону, где украинские спортсмены поведут борьбу за медали, сообщает УНН со ссылкой на UA: Биатлон.
Мужскую сборную Украины будут представлять Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Артем Тищенко и Сергей Семенов. В состав женской команды заявлены Юлия Джима, Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная.
Ранее старший тренер мужской сборной Юрай Санитра сообщил, что Виталий Кильчицкий временно отправится на Кубок IBU.
Как сообщал УНН, Пидгрушная не смогла финишировать на крайних гонки Кубка мира.