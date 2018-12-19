Українські збірні оголосили склад на третій етап Кубку світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Вже завтра в Нове-Мєсто в Чехії стартуватиме третій етап Кубку світу з біатлону, де українські спортсмени поведуть боротьбу за медалі, інформує УНН з посиланням на UA:Біатлон.
Чоловічу збірну України представлятимуть Дмитро Підручний, Артем Прима, Артем Тищенко та Сергій Семенов. До складу жіночої команди заявлені Юлія Джима, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Анастасія Меркушина і Олена Підгрушна.
Раніше старший тренер чоловічої збірної Юрай Санітра повідомив, що Віталій Кільчицький тимчасово відправиться на Кубок IBU.
Як повідомляв УНН, Підгрушна не змогла фінішувати на крайніх перегонів Кубку світу.