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Біатлоністка Підгрушна зійшла з дистанції перегонів Кубку світу в Австрії

Київ • УНН

 • 8046 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. В австрійському Хохфільцені пройшла гонка переслідування серед жінок в рамках другого етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.

Біатлоністка Підгрушна зійшла з дистанції перегонів Кубку світу в Австрії

Україну в даній гонці представляла лише одна Олена Підгрушна. Вона провела чистий вогневий перший рубіж, але на третьому припустилася одразу трьох хиб і опинилася нижче 40-го рядка. Ще одним промах на вирішальному рубежі призвів до того, що капітан збірної вирішила не продовжувати змагання та зійшла з дистанції.

Володаркою золотої медалі стала фінка Кайса Макаряйнен (3 промахи). За нею фінішувала словенка Пауліна Фіалкова (2) +1,5 с і італійка Доротея Вірер (4) +2,8 с.

Зауважимо, що завтра українська збірна проведе класичну естафетну гонку в Хохфільцені.

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