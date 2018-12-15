Біатлоністка Підгрушна зійшла з дистанції перегонів Кубку світу в Австрії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В австрійському Хохфільцені пройшла гонка переслідування серед жінок в рамках другого етапу Кубку світу з біатлону, передає кореспондент УНН.
Україну в даній гонці представляла лише одна Олена Підгрушна. Вона провела чистий вогневий перший рубіж, але на третьому припустилася одразу трьох хиб і опинилася нижче 40-го рядка. Ще одним промах на вирішальному рубежі призвів до того, що капітан збірної вирішила не продовжувати змагання та зійшла з дистанції.
Володаркою золотої медалі стала фінка Кайса Макаряйнен (3 промахи). За нею фінішувала словенка Пауліна Фіалкова (2) +1,5 с і італійка Доротея Вірер (4) +2,8 с.
Зауважимо, що завтра українська збірна проведе класичну естафетну гонку в Хохфільцені.