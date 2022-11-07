Украинские защитники уничтожили 14 оккупантов, 3 единицы авто-бронетехники и пункт управления БпЛА

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"Ориентировочные потери противника в течение боевого дня - 14 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения разведываются", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Дополнение

Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета.