Украинские защитники уничтожили 14 оккупантов, 3 единицы авто-бронетехники и пункт управления БпЛА
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Украинские военные уничтожили 14 российских оккупантов, 3 единицы авто-бронетехники и пункт управления БпЛА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Ориентировочные потери противника в течение боевого дня - 14 рашистов, 3 единицы авто-бронетехники, пункт управления БпЛА, а также 3 склада с боеприпасами в Бериславском и Херсонском районах. Остальные результаты поражения разведываются", - говорится в сообщении ОК "Юг".
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Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 147 огневых задач, а авиацией отработано 2 результативных вылета.