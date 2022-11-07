Українські захисники знищили 14 окупантів, 3 одиниці авто-бронетехніки та пункт управління БпЛА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Українські військові знищили 14 російських окупантів, 3 одиниці авто-бронетехніки та пункт управління БпЛА. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Орієнтовні втрати противника протягом бойового дня - 14 рашистів, 3 одиниці авто-бронетехніки, пункт управління БпЛА, а також 3 склади з боєприпасами в Бериславському і Херсонському районах. Решта результатів ураження дорозвідується", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
Доповнення
Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.