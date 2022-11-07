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Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань - ОК "Південь"

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань - ОК "Південь"

Київ • УНН

 • 227939 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Цитата

"Обстановка в операційних районах нашої зони відповідальності стабільно напруженна, але контрольована. На південнобузькому напрямку противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження по позиціях наших військ, громадах, що прилягають до лінії фронту та тилових районах, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирне населення", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно використовує безпілотних повітряних розвідувальників вздовж лінії зіткнення і в місцях нанесення системного вогневого ураження: Миколаїв та околиці, Нікопольщина, Чорноморське узбережжя.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.

Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах.

Нагадаємо 

В Скадовському районі Херсонської області українські бійці знищили склад з боєприпасами ворога.

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