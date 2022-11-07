Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань - ОК "Південь"

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"Обстановка в операційних районах нашої зони відповідальності стабільно напруженна, але контрольована. На південнобузькому напрямку противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує наносити вогневе ураження по позиціях наших військ, громадах, що прилягають до лінії фронту та тилових районах, руйнуючи інфраструктуру, вбиваючи мирне населення", - йдеться в повідомленні.

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Наголошується, що з метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії активно використовує безпілотних повітряних розвідувальників вздовж лінії зіткнення і в місцях нанесення системного вогневого ураження: Миколаїв та околиці, Нікопольщина, Чорноморське узбережжя.

Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 147 вогневих завдань, а авіацією відпрацьовано 2 результативних вильоти.

Уражено райони зосередження сил та засобів противника в кількох населених пунктах.

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